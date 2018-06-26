Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bazı araç sahipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve dolu uyarısı üzerine araçlarını dolu yağışından korumak için önlem aldı.

Zonguldak'ta Alaplı Belediyesi, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı ve yerel dolu yağışı görülebileceği tahmini üzerine, Belediye hoparlerinden anonsla dolu yağışına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Uyarının ardından vatandaşlar, araçlarını korumak amacıyla kapalı pazar yerine getirdi.

Aracını koruma altına alan Cengiz Yaman, belediyenin ilçede beklenen dolu yağışı nedeniyle araçların, kapalı pazar yerine çekibilebileceği uyarısı üzerine önlem olarak buraya geldiğini ifade etti.

Belediye Başkanına teşekkür ettiğini belirten Yaman, "Aracım zarar görmesin. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

