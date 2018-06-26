Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bazı araç sahipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve dolu uyarısı üzerine araçlarını dolu yağışından korumak için önlem aldı.
Zonguldak'ta Alaplı Belediyesi, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı ve yerel dolu yağışı görülebileceği tahmini üzerine, Belediye hoparlerinden anonsla dolu yağışına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.
Uyarının ardından vatandaşlar, araçlarını korumak amacıyla kapalı pazar yerine getirdi.
Aracını koruma altına alan Cengiz Yaman, belediyenin ilçede beklenen dolu yağışı nedeniyle araçların, kapalı pazar yerine çekibilebileceği uyarısı üzerine önlem olarak buraya geldiğini ifade etti.
Belediye Başkanına teşekkür ettiğini belirten Yaman, "Aracım zarar görmesin. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!
TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler
Haziran ayında şaşırtan görüntü! Balkanlar'a kar yağdı!
İstanbul için beklenen dolu yağışı Tekirdağ'da etkili olmaya başladı
Son dakika! AK Parti MKYK ve MYK'nın toplanacağı tarih belli oldu
Ünlü modeli 'film çekeceğiz' diye kandırıp...
LGS sonuçları ilan edildi, LGS sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Son dakika! CHP'de istifa depremi
Trabzon'da şaşkınlık yaratan olay! Çaldığı küllükleri 4 yıl sonra geri getirdi
Gördüğünüz anda hemen kaçın! Et yiyen örümcek Bilecik'in korkulu rüyası oldu
Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük
LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı bekleniyor! (MEB, E-okul)
Okuyucu Yorumları 0 yorum