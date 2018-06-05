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Zonguldak'ta baba oğlunu silahla yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 00:06 | Son Güncelleme

Ereğli ilçesinde bir baba, tartıştığı oğlunu silahla vurarak ağır yaraladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir baba, tartıştığı oğlunu silahla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Uzunmehmet Mahallesi'nde bir süredir ayrı yaşadığı ailesinin evine gelen H.T, oğlu Hasan T. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T, silahla oğlunu karnından ve bacağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Hasan T'nin durumunun ciddiyeti koruduğu öğrenildi.

Baba H.T. ise polise teslim oldu.

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Ereğli silahlı yaralama Zonguldak

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