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Zonguldak'ta "Bahar Temizliği" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 16:10 | Son Güncelleme

Operasyonda 6 kilo 560 gram esrar ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ta, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik "Bahar Temizliği" adı altında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan B.H.İ, A.A, İ.N. ve K.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramada, 6 kilo 560 gram esrar ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
esrar uyuşturucu Zonguldak

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