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Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 17:19 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli Belediyesi'ne ait plajda denize giren Necmi Er Ara (14), boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumu fark eden cankurtaran ekipleri, zamanında müdahale ederek Ara'yı sudan çıkardı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ara'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma tehlikesi Ereğli Zonguldak

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