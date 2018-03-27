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Zonguldak’ta “Butik Köy” projesi toplantısı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 18:09 | Son Güncelleme

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar başkanlığında köy yaşamının özendirilmesi, köylerde girişimciliğin artması için “Butik Köy” projesi tanıtım toplantısı yapıldı.Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar başkanlığında köy yaşamının özendirilmesi, köylerde girişimciliğin artması, örnek bir girişimcilik faaliyetinin oluşturulması amacıyla her ilçede, bir köyde butik konsept köy projesi toplantısı yapıldı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar başkanlığında köy yaşamının özendirilmesi, köylerde girişimciliğin artması için “Butik Köy” projesi tanıtım toplantısı yapıldı.
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar başkanlığında köy yaşamının özendirilmesi, köylerde girişimciliğin artması, örnek bir girişimcilik faaliyetinin oluşturulması amacıyla her ilçede, bir köyde butik konsept köy projesi toplantısı yapıldı. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Zonguldak Valisi Ahmet Çınar’ın yanı sıra kaymakamlar, muhtarlar, kooperatif temsilcileri, dernek temsilcileri ve muhtarlar katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Elif Acar, “Butik Köy” projesi hakkında bilgiler verdi. Acar, yaptığı konuşmada “Bugün burada Valimiz Ahmet Çınar’ın talimatlarıyla Butik Köy oluşturma çalışmalarının toplantısını gerçekleştiriyoruz. Bu toplantıdan önce bu çalışmalara başladık. Destek mekanizmaları üzerinden gittik ve artık bu toplantıda da inşallah bir model üzerinden gitmeye çalışacağız. Bunun için ilimizde hali hazırda iyi bir uygulama örnekleri tespit ettik. Bu iyi uygulamanın sunumunu gerçekleştireceğiz. Bu sunumun ardından siz değerli katılımcıların öneri ve destekleriyle bir model oluşturmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.
Programda Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Radyo Televizyon Programcılığı Öğretim Üyesi Serkan Bozkurt, Mehmet Öztürk tarafından Kdz. Ereğli botanik (peyzaj ve süs bitkileri) ve Ayşegül Papila tarafından ise iyi girişimcilik örnekleri hakkında sunum yaparak katılımcılara bilgiler verdiler.

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