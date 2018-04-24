Zonguldak'ta ev yangını

Zonguldak'ta çıkan yangında, bir evde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Rahmet Sokak'ta Şenol ve Dilek Sarı'nın yaşadığı 3 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden Dilek Sarı'nın balkona çıkıp yardım istemesi üzerine çevredekiler itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

Öte yandan ekiplerin soğutma çalışmaları sırasında sinir krizi geçiren Dilek Sarı'ya sağlık ekipleri müdahale etti.

Sarı, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.