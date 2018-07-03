Zonguldak'ta Eylül ve Leyla için gökyüzüne siyah balon bırakıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde vatandaşlar, kaybolduktan sonra cansız bedenleri bulunan Eylül Yağlıkara (8) ve Leyla Aydemir (4) için eylem yaptı, gökyüzüne siyah balon bıraktı.
Sosyal medyada örgütlenerek Atatürk Anıtı'nın önünde toplanan grup adına konuşan Gizem Dinçel, çocukların hayatlarını kaybetmesinden duydukları üzüntüyü dile getirmek için bir araya geldiklerini söyledi.
Toplanan kalabalığın, siyasi, ideolojik ve kurumsal kimliklerinden bağımsız olarak buluştuğunu belirten Dinçel, şöyle konuştu:
"Unutulmak üzere olan insanlığımızı tekrar hatırlatmak için buradayız. Bizler yaşanılan bu acılara artık sessiz kalamadık, bu alçaklığa sesimizi çıkarmak zorundaydık ve çıkardık da. Buradan tüm annelere ve öğretmenlere seslenmek istiyorum, çocuklarımızı iyi doktor, avukat veya mühendis olsun diye yetiştirmeyiniz. Çocuklarımızı gönlü ve ruhu güzel insanlar olarak yetiştiriniz. Küçükleri sevmeyi, büyükleri saymayı öğretin."
Aralarında çocukların da bulunduğu kalabalık alana getirilen siyah balonları gökyüzüne bıraktı, çocuklar için türküler çalındı.
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