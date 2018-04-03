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Zonguldak’ta FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 11:13 | Son Güncelleme

Zonguldak merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 13 şüpheli gözaltına alındı.Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, ’ardışık arama ve kripto şifreleme’ yöntemlerini kullanarak haberleştikleri ve örgüt üyesi olduğu iddiaedilen 13’ü muvazzaf 16 asker ile, askerlerden sorumlu 5 mahrem imam olmak üzere toplam 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Zonguldak merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 13 şüpheli gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, ’ardışık arama ve kripto şifreleme’ yöntemlerini kullanarak haberleştikleri ve örgüt üyesi olduğu iddiaedilen 13’ü muvazzaf 16 asker ile, askerlerden sorumlu 5 mahrem imam olmak üzere toplam 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak’ın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Çorum, Şırnak, Çanakkale, Bingöl, Karabük, Manisa, Yalova ve Denizli’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen belgeler incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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