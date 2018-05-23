Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ankara'daki "Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki pilotlardan ve personelden" sorumlu imamı ile kardeşi, Zonguldak'ta gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs ve görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etme" suçundan hakkında arama kararı bulunan ve "Hava Kuvvetlerinin pilotlardan ve personelinden sorumlu" imamı olduğu öne sürülen A.Y. ile kardeşi Ö.F.Y'nin Kozlu ilçesinde olduğunu tespit etti.
Ekipler, ilçeye bağlı Güney Mahallesinde örgütün "gaybubet" evinde saklandığı belirlenen şüphelileri yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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