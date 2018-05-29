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Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 14:47 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan ve daha önce KHK ile ihraç edilen komiser yardımcısı Yeliz A, ev hanımı Zeynep Ö. ile Bangladeş uyruklu öğrenci M.F.H.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından M.F.H.B. serbest bırakılırken, Yeliz A. ile Zeynep Ö. nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüphelilerden Yeliz A. tutuklandı, Zeynep Ö. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Zonguldak

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