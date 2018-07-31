Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafndan yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Çaycuma ve Ereğli ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, şüpheliler eski kıdemli yüzbaşı B.K. ile oto tamirhanesi sahibi M.Y. gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerindeki aramalarda, cep telefonu, bilgisayar ve bazı dokümanlarına el konulan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Şüphelilerden KHK ile rütbeleri alınan B.K'nın, örgütün asker mahrem imamlarıya irtibatlı olduğu, 2015-2017 yıllarında Çaycuma Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu, emniyet mahrem imamlarıyla irtibatı olduğu ileri sürülen M.Y'nin ise örgütle iltisaklı Bank Asya'da artan hesap bilgisinin bulunduğu öğrenildi.

