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Zonguldak'ta "görevi kötüye kullanma" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 18:32 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta "görevi kötüye kullanma" iddiası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, "görevi kötüye kullandıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 3 polis memuru serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları B.D, N.E. ve Ş.B, irtikap ile "görevi kötüye kullandıkları" iddiasıyla ocak ayında açığa alındı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce gözaltına B.D. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, sağlık kontrolünden geçirilen N.E. ve Ş.B. adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından polis memurları, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla salıverildi.

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Ereğli görevi kötüye kullanma gözaltı Zonguldak

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