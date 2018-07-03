Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, "görevi kötüye kullandıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 3 polis memuru serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları B.D, N.E. ve Ş.B, irtikap ile "görevi kötüye kullandıkları" iddiasıyla ocak ayında açığa alındı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce gözaltına B.D. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, sağlık kontrolünden geçirilen N.E. ve Ş.B. adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından polis memurları, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla salıverildi.

