HABER

Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 20:08 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Saltukova beldesi Hacılar kavşağında Murat Ö, idaresindeki 34 VS 4123 plakalı otomobil, Bartın'dan Ankara istikametine seyir halindeki Serkan Y'nin kullandığı 67 DB 984 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile Neşe Ö. (12), Arda Ö. (5), Nida Ö. sağlık personelince Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

‘Kedi İsmail’ çetesine operasyon!‘Kedi İsmail’ çetesine operasyon!
Çiftlik Bank'ın araştırılması için verilen önerge reddedildi!Çiftlik Bank'ın araştırılması için verilen önerge reddedildi!
Canlı yayında Ankara'yı karıştıracak sözler!Canlı yayında Ankara'yı karıştıracak sözler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çaycuma Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Elektriğe zam geldi

Elektriğe zam geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehitlerin kanı yerde kalmadı! Hepsi öldürüldü

Şehitlerin kanı yerde kalmadı! Hepsi öldürüldü

Son dakika! Türkiye'den Fransa krizi açıklaması: Kabul edilemez

Son dakika! Türkiye'den Fransa krizi açıklaması: Kabul edilemez

FETÖ davasında tahliye kararı!

FETÖ davasında tahliye kararı!

Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'

Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'

Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Çocuk istismarı düzenlemesi için tarih belli oldu

Çocuk istismarı düzenlemesi için tarih belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.