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Zonguldak'ta iş kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 00:28 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta iş kazası: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, geri manevra yapan çöp kamyonu ile elektrik direği arasında sıkışan belediye temizlik işçisi yaralandı.

Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Veli T. yönetimindeki 35 DC 7714 plakalı çöp kamyonu ile Kepez Mahallesi Solak yol ayrımı mevkisinde geri manevra yaptığı sırada temizlik işçisi Ali Osman Duman, elektrik direği ile araç arasında sıkıştı.

Kazada yaralanan Duman ile olay sonrası şoka giren mesai arkadaşı Turan Acar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda kırıklar olan ve tedavisi devam eden Duman'ın çöp kamyonunda konteyner boşaltma görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

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1 yaralı Ereğli iş kazası trafik kazası Zonguldak

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