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Zonguldak'ta işçilerden düdüklü eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 18:40 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta işçilerden düdüklü eylem

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir fabrikada çalışan işçiler, toplu sözleşme görüşmelerinde uyuşmazlık zaptının tutulmasının ardından düdüklü eylem yaptı.

Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, burada işçilere hitaben yaptığı açıklamada, alın terinin karşılığını almak için ileri sürülen ücrete ve sosyal haklara ilişkin maddelerin işverenin uzlaşmaz tutumuyla sonuçlandırılamadığını öne sürdü.

Toplu sözleşme görüşmelerinin 12 Şubat'ta başladığını anımsatan Ercan, "Emeğimizin karşılığını almak, insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmek, hak, adaletli bir ücret için bekliyoruz. Karlarına kar katanlardan, rekor üstüne rekor kıranlardan, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Biz aldığımız her kuruşu alnımızın teriyle kazanıyoruz. Biz istediğimiz her kuruşu fazlasıyla hak ediyoruz. Patronların kazandığı her kuruşta bizim emeğimiz, alın terimiz var." dedi.

Kavganın meraklısı olmadıklarını, iş yerlerinde barış, huzur, istikrardan yana olduklarını belirten Ercan, "Mutsuzuz, huzursuzuz, gerginiz, krizdeyiz. Yaşanan adaletsizliğe itiraz ediyoruz. Bu adaletsiz düzene karşı direniyoruz. Biz bu kara talihi yenmek için mücadele ediyoruz. Dayatmalara 'Evet' demeyeceğiz. Bu koşullar altında anlaşmamız mümkün değildir. Hakkımızı alana kadar da bu bayrağı indirmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Yaklaşık 250 işçi slogan attı, düdük çalarak tepkilerini gösterdi.

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