Zonguldak'ta kamyonla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Zonguldak'ta hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Sapça köyü mevkisinde, Ramazan Demircioğlu'nun (42) kullandığı 67 ES 353 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Metin Yağcı'nın (56) idaresindeki 06 FY 9481 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Fatih (17) ile Yusuf Emre Demircioğlu (11) yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Tedavisi süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
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