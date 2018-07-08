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Zonguldak'ta kömür ocağındaki göçük

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 15:00 | Son Güncelleme

İki işçinin öldüğü kaçak maden ocağını işlettiği ileri sürülen Ş.M. gözaltına alındı - Olayda yaşamını yitiren maden işçisi Hasan Yıldız'ın cenazesi toprağa verildi - Maden işçilerinden oluşan amatör futbol takımında oynayan Yıldız'ın birkaç ay önce memleketine döndüğü, maden işçiliğinden emekliye ayrılan Erkan Çonkur'un ise 20 gün önce ocakta çalışmaya başladığı öğrenildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, 2 işçinin öldüğü madende göçük olayına ilişkin, ocağı işlettiği iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Subatan Mahallesi'nde dün meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği göçüğe ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maden ocağını kaçak olarak işlettiği ileri sürülen Ş.M.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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- Maden sahası FETÖ soruşturması kapsamında kapatılmış

Bu arada olayın meydana geldiği maden ocağının bulunduğu sahanın, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgüte finansal destek sağlandığı gerekçesiyle 2016'da kayyum atanan şirketlerden birine ait olduğu ve şirketin daha sonra kapatıldığı bildirildi.

Maden şirketinin kapatılmasının ardından Türkiye Taşkömürü Kurumunca saha ruhsatının iptal edildiği ve saha içindeki maden ocaklarının mühürlenerek kapatıldığını belirtildi.

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- Bir işçinin cenazesi defnedildi

Öte yandan kömür ocağında hayatını kaybeden işçiler Erkan Çonkur (45) ve Hasan Yıldız'ın (30) cenazeleri, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Yıldız'ın cenazesi Kilimli'nin Karadon Mahallesindeki Karadon Site Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Yıldız'ın cenazesi, aynı mahalledeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Kozlu Kaymakamı ve Vali Yardımcı Vekili Ahmet Karakaya, Kilimli Belediye Başkanı Ali Arslankılıç, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci ile sendika yöneticileri, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra maden işçilerinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Bu arada Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir otomotiv fabrikasında çalıştığı, yaklaşık 3-4 ay önce de memleketine döndüğü belirtilen Yıldız'ın ayrıca Zonguldak 1. Amatör Küme'de mücadele eden ve futbolcuların tamamı maden işçilerinden oluşan Subatanspor'da oynadığı aktarıldı.

Cenaze esnasında Yıldız'ın giydiği kulübün formasının tabutunun üstüne konulduğu görüldü.

Maden işçisi Çonkur'un cenazesi ise yakınları tarafından Kilimli'deki evinin önüne getirildi. Burada okunan Kur'an-ı Kerimin ardından dua edilip, helallik alındı.

Çonkur'un cenazesi, Bartın'da ikindi vakti toprağa verilecek.

Özel bir maden ocağından emekli olan Çonkur'un ise yaklaşık 20 gün önce kaçak maden ocağında işe başladığı öğrenildi.

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- Olay

Kilimli ilçesine bağlı Subatan Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen maden ocağında dün meydana gelen göçükte işçiler Erkan Çonkur ve Hasan Yıldız mahsur kalmış, göçükten kurtulan bir işçinin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine AFAD, sağlık ve polis ekipleri ile Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı tahlisiye ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çabaları sonucu, Çonkur ve Yıldız'ın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Zonguldak'ta kömür ocağındaki göçük

- İki işçinin öldüğü kaçak maden ocağını işlettiği ileri sürülen Ş.M. gözaltına alındı - Olayda yaşamını yitiren maden işçisi Hasan Yıldız'ın cenazesi toprağa verildi - Maden işçilerinden oluşan amatör futbol takımında oynayan Yıldız'ın birkaç ay önce me

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Zonguldak'ta kömür ocağında göçük

Zonguldak'ta kömür ocağında göçük
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Zonguldak'ta kömür ocağında göçük

Zonguldak'ta kömür ocağında göçük
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Zonguldak'ta kömür ocağında göçük

Zonguldak'ta kömür ocağında göçük
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Zonguldak'ta kömür ocağında göçük

Zonguldak'ta kömür ocağında göçük
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Zonguldak'ta kömür ocağında göçük

Zonguldak'ta kömür ocağında göçük
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Zonguldak'ta kömür ocağında göçük

Zonguldak'ta kömür ocağında göçük
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Zonguldak'ta kömür ocağında göçük

Zonguldak'ta kömür ocağında göçük
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Zonguldak'ta kömür ocağında göçük

Zonguldak'ta kömür ocağında göçük
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Zonguldak'ta kömür ocağında göçük

Zonguldak'ta kömür ocağında göçük
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