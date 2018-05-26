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Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 21:39 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 yaralı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, kömür ocağında meydana gelen göçükte bir madenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Doğancılar mevkisinde özel bir firmanın işlettiği maden ocağında Nurullah Keserci (41), tavan çökmesi sonucu oluşan göçüğün altında kaldı.

Keserci, mesai arkadaşlarının çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kömür ocağından çıkarılan ve durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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göçük Kilimli madenci Zonguldak

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