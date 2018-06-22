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Zonguldak'ta maden ocağında göçük

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 21:00 | Son Güncelleme

Kilimli ilçesinde, kömür ocağında meydana gelen göçükte bir madenci yaralandı - Göçük altında kalan 2 işçiyi kurtarma çalışması başlatıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, kömür ocağında meydana gelen göçükte bir madenci yaralandı, göçük altındaki 2 işçiyi kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı Kilimli İşletme Müdürlüğü'nde 16.00-24.00 vardiyasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Mesai arkadaşları ve TTK tahlisiye ekipleri göçükte mahsur kalan 3 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından bir işçi bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı işçi Ferdi Oral, olay yerinde bekletilen ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Göçükte mahsur kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu olay yerine gelerek bilgi alırken, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner de yer altına inerek kurtarma çalışmalarını koordinasyona geçti.

Kuyu başında ise sağlık görevlilerinin yanı sıra maden işçileri bekliyor.

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