Zonguldak'ta maden ocağında kaza: 1 ölü

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gelik beldesi Esentepe mevkisinde özel maden ocağında çalışan Erol Akbaba (33) ocak içerisinde desandreden (maden ocaklarında kömür ve işçi nakli yapmak amacıyla kullanılan eğimli yol) yürüdüğü sırada ayağı kayarak düştü.
Mesai arkadaşları tarafından yaralı halde ocaktan çıkarılan işçi, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı işçi, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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