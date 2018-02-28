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Zonguldak'ta maden ocağındaki gaz zehirlenmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 15:04 | Son Güncelleme

Kozlu'da ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kapatılan kömür ocağında gazdan zehirlenerek yaşamını yitiren 2 kişinin cenazeleri defnedildi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, ruhsatsız işletildiği gerekçesiyle daha önce kapatılan maden ocağında açığa çıkan gazdan etkilenerek hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi toprağa verildi.

İlçeye bağlı Merkez Yavuz Sokak mevkisinde, ruhsatsız olduğu için daha önce kapatılan ocakta bulundukları sırada açığa çıkan gaz nedeniyle dün yaşamını yitiren Hayrettin Akdemiroğlu ve Hasan Okumuş'un cenazeleri, yakınları tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi morgundan alınarak evlerinin önüne getirildi.

Burada Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra helallik alınmasının ardından Okumuş'un cenazesi Askeritepe Mahallesi'ndeki Kevser Camisi'ne, Akdemiroğlu'nun cenazesi ise ilçeye bağlı Çırgan köyüne götürüldü.

Okumuş'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Satılmış Uludağ, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, Kozlu Şube Başkanı Hüseyin Kolçak ve vatandaşlar da katıldı.

Akdemiroğlu'nun cenazesi ise ilçeye bağlı Çırgan köyünde toprağa verildi.

Kozlu ilçesine bağlı Merkez Yavuz Sokak mevkisinde, dün ormanlık alandaki kömür ocağına giren Hayrettin Akdemiroğlu (51) ve Hasan Okumuş (47), açığa çıkan gazdan etkilenerek olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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