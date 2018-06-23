Zonguldak'ta maden ocağındaki göçük

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerden Recep Yurtseven, "Kömür kazısı esnasında bir anda tavandan taşlar düştü. Bir iş kazası meydana geldi. Nasıl olduğunu ben de pek anlamadım. Tavan üzerime çöktü." dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi'ne bağlı ocakta eksi 360 ila 460 kotlarında yaşanan göçükte mahsur kalan maden işçisi Recep Yurtseven'i, tedavi gördüğü hastanede AK Parti Zonguldak Milletvekili Adayı Polat Türkmen, İl Başkanı Zeki Tosun ve diğer yetkililer ziyaret etti.

Türkmen, ziyarette geçmiş olsun dileklerini ilettiği Yurtseven'in bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi.

Yurtseven de gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadıklarının anlatılacak gibi olmadığını ve yerin altının zor olduğunu söyledi.

"Allah razı olsun beni sağ salim çıkardılar." diyen Yurtseven, "Benim için çok dua etmişler. Herkese teşekkür ederim. Kömür kazısı esnasında bir anda tavandan taşlar düştü. Bir iş kazası meydana geldi. Nasıl olduğunu ben de pek anlamadım. Tavan üzerime çöktü. Her şey bir anda oldu bitti. Ne kadar süre yer altında kaldığımın farkında değilim." ifadelerini kullandı.