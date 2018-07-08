Zonguldak'ta maden ocağındaki göçük

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir kömür ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Erkan Çonkur'un (45) cenazesi Bartın'da toprağa verildi.
Çonkur'un cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan dualarla alınarak, cenaze nakil aracıyla Bartın'ın Epçilerkadı Köyü'ne götürüldü.
Türk bayrağına sarılı naaşı evinin önüne getirilen Çonkur'un yakınları, burada taziyeleri kabul etti ve Kur'an-ı Kerim okundu.
Madencinin 12 yaşındaki oğlu Asilhan ve eşi Lalehan’ı yakınları teselli etti.
Çonkur’un cenazesi daha sonra Serdar Köyü'ne götürülerek köy camisinde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, madencinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, madenciler ve köylüler katıldı.
- 3 gün önce başlamış
Öte yandan Çonkur’un, 4 yıl önce özel bir maden ocağından emekli olduğu ve kazanın yaşandığı maden ocağında 3 gün önce çalışmaya başladığı öğrenildi.
Dün, Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Subatan Mahallesi'nde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında göçük meydana gelmiş, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çabaları sonucu ocakta çalışan işçilerden Erkan Çonkur (45) ve Hasan Yıldız'ın (30) cansız bedenlerine ulaşılmıştı.
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