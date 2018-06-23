Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte mahsur kalan iki işçi kurtarıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerden ikisi daha kurtarıldı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesine bağlı ocakta eksi 360 ila 460 kotlarında yaşanan göçükte mahsur kalan üç işçiden birinin kurtarılmasının ardından diğer iki madenci için başlatılan çalışma tamamlandı.
Ocakta yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu madenciler Mevlüt Karagül ve Recep Yurtseven bulundukları yerden alınarak kuyu başındaki asansörle yukarı çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler daha sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada, kurtarma çalışması sırasında olay yerine gelen Mevlüt Karagül'ün kız kardeşi Hülya Çaylak ile diğer işçi yakınlarının tedirgin olduğu ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Jandarma ve polis ekipleri ise kuyu başında güvenlik önlemi aldı.
Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ile bazı milletvekili adayları da olay yerine gelerek kurum yetkililerinden bilgi aldı.
Vali Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.
Olayın hemen ardından kurtarma çalışması başlatıldığını belirten Çınar, "TTK'nın bu tür kazalarla ilgili tahlisiye ekibi Türkiye'nin en iyi ekibidir." dedi.
TTK Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı Kilimli İşletme Müdürlüğünde dün 16.00-24.00 vardiyasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana gelmiş, mesai arkadaşları ve TTK tahlisiye ekipleri göçükte mahsur kalan üç işçiyi kurtarmak için çalışma başlatmıştı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından işçilerden Ferdi Oral bulunduğu yerden çıkarılmıştı. Olayda yaralanan madenci daha sonra ambulansla hastaneye götürülmüştü.
- Kilimli ilçesinde bir kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerden ikisi daha kurtarılarak hastaneye kaldırıldı - Olay yerinde kurum yetkililerinden bilgi alan Vali Çınar, yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu bulundukları yerden alınan made
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