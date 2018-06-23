Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte mahsur kalan iki işçi kurtarıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerden ikisi daha kurtarıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesine bağlı ocakta eksi 360 ila 460 kotlarında yaşanan göçükte mahsur kalan üç işçiden birinin kurtarılmasının ardından diğer iki madenci için başlatılan çalışma tamamlandı.

Ocakta yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu madenciler Mevlüt Karagül ve Recep Yurtseven bulundukları yerden alınarak kuyu başındaki asansörle yukarı çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler daha sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, kurtarma çalışması sırasında olay yerine gelen Mevlüt Karagül'ün kız kardeşi Hülya Çaylak ile diğer işçi yakınlarının tedirgin olduğu ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Jandarma ve polis ekipleri ise kuyu başında güvenlik önlemi aldı.

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ile bazı milletvekili adayları da olay yerine gelerek kurum yetkililerinden bilgi aldı.

Vali Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.