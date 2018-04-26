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Zonguldak'ta ölü yunus kıyıya vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 13:44 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta ölü yunus kıyıya vurdu

Zonguldak'ta ölü bir yunus kıyıya vurdu.

Alınan bilgiye göre, Kapuz Mahallesi Uzunkum mevkisinde sahilde gezen vatandaşlar, ölü bir yunusun sahile vurduğunu fark etti.

Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesinin ardından sahile gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, yunus üzerinde inceleme yaptı.

İncelemelerin ardından, yunus Zonguldak Belediyesi görevlilerince sahilden kaldırıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri, bu mevsimde yunus ölümlerinin normal olduğunu ve yapılan incelemelerde yunusun üzerinde olağandışı bir duruma rastlanmadığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Gıda. Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yunus Zonguldak

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