Zonguldak'ta sağanak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Şiddetli yağış dolayısıyla araçlar ilerlemekte güçlük çekti, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Müftü Mahallesi pazar yeri mevkisinde ise su birikintileri nedeniyle apartman sakinleri sıkıntı yaşadı.
Apartmanlara giriş çıkış yapamayan vatandaşlar, belediye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen belediye ekiplerince tıkanan mazgallar temizlendi, biriken sular tahliye edildi.
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