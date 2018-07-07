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Zonguldak'ta sahiller doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 17:30 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti.

Aytaç ÖZTÜRK- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti. Kapuz plajında çocuğunu kaybeden Yasemin Alduman, kısa süre sonra cankurtaranların getirdiği kızına sarılarak gözyaşı döktü.

Kentte hava sıcaklığının 30 dereceye ulaşması, nemin de yüzde 70 seviyelerine yükselmesiyle halk sahilleri doldurdu. Kentin en gözde plajları Kapuz, Değirmenağzı, Ilıksu sahilleri, sabahın erken saatlerinden itibaren doldu. Özellikle 230 metre uzunluğundaki Kapuz plajındaki yoğunluk Ege ve Akdeniz bölgelerindeki sahilleri aratmadı. Hafta sonunun keyfini çıkaran tatilciler gün boyu denize girerek serinledi. Tatilcilerden bazıları da sahilde uzanarak güneşlendi.

KALABALIKTA KIZINI KAYBETTİ

Kapuz plajında Yasemin Alduman, kalabalıkta kızı Ayşegül Alduman'ı (6) kaybetti. Gözyaşlarıyla kalabalıkta kızını arayan Yasemin Alduman, cankurtaranlardan yardım istedi. Cankurtaranların çalışması sırasında küçük kız, anons görevlilerin yanına giderek annesini kaybettiğini söyledi. Yasemin Alduman, anons edilmesinin ardından kızının yanına gitti. Kızına sarılan Alduman, uzun süre gözyaşı döktü. Alduman, plaj görevlilerine teşekkür etti.

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