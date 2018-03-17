Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, "Millileşiyoruz, çok geliştik, müthiş devrimler oldu insan haklarında, evrensel değerlerde, anlayışta, özgürlüklerde. Son 10 yılda müthiş değişiklikler, devrimler oldu hayal edemeyeceğimiz kadar ama bunu yaşayan bilir. Bunu hepimizin görmesi lazım." dedi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Şehitler Gecesi" etkinliğinde, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Çınar, burada yaptığı konuşmada, şehitlerin bu millet için canlarını feda ettiklerinin unutulmaması gerektiğini söyledi.

An gelince fedakarlık yapabilmenin önemli olduğunu belirten Çınar, "Çok şükür yüce milletimizde bu eskiden olduğu gibi bugün de var. Bir asker, polis sınavı açılıyor, on binler koşuyor. Bunu vatan sevgisinden başka bir şeyle açıklayamayız." diye konuştu.

Çınar, onur duyacağı şanlı bir geçmişinden utanan, sorunlu, sıkıntılı, kompleksli, Batı'ya hayran, arada kalmış ve köle ruhlu bir nesil yetiştirmeye bir dönem gayret edildiğini dile getirdi.