Zonguldak'ta sıcak hava

Zonguldak'ta, sıcak ve nemden bunalan vatandaşlar sahilleri doldurdu.
Hafta sonunu Kapuz'un yanı sıra Değirmenağzı ve Ilıksu plajlarında geçiren vatandaşlar, sahillerde hem güneşlenip hem de denizin keyfini çıkardı.
Yüzme alanı olarak belirlenen sahil hattı boyunca cankurtaran ekipleri olası deniz kazaları ve boğulmalara karşı gözetleme kulelerinde tedbir aldı.
Kentte hava sıcaklığı 24, deniz suyu sıcaklığı 23 derece, nem ise yüzde 82 olarak ölçüldü.
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