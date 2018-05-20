Zonguldak'ta silahlı kavga: 1 ölü

Zonguldak'ta çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kilimli ilçesi Köprübaşı mevkisinde, L.G. ile Sezer Güney (25) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine L.G. tabanca ile Güney'e ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Güney, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Gözaltına alınan L.G'nin emniyetteki ifadesi sürüyor.

