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Zonguldak'ta silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 17:07 | Son Güncelleme

İki aile arasında çıkan kavgada bir çocuk hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada bir çocuk yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kıyıcak Mahallesi Karabacak Sokağı'nda aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla ateş açılması sonucu 11 yaşındaki Sıla D'nin yanı sıra saçma isabet eden İmdat D, Gökhan D, Emrah D, Şerife D, Ziya D. ve Şener D. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Sıla D. ile Şener D, Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sıla D. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise Ereğli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği sokakta önlem alarak inceleme yaptı.

Boş kovanların bulunduğu sokakta, saçmaların bazı evlerin cam ve duvarlarına isabet ettiği görüldü.

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Ereğli silahlı çatışma yaralı Zonguldak

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