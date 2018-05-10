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Zonguldak'ta suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 11:37 | Son Güncelleme

Ereğli ilçesinde, silahlı suç örgütü kurdukları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları" iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 6 aydır teknik ve fiziki takip sonucu "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları" tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda, "adam öldürmeye teşebbüs", "azmettirme", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanununa Muhalefet", "dolandırıcılık", "tefecilik", "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarına karıştıkları iddiasıyla aralarında çete elebaşı olduğu belirtilen M.L'nin de yer aldığı 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız silahların yanı sıra sahte senetler ele geçirildi.

Şüpheliler M.L, S.Ö, A.İ, E.K, Ş.D, Y.E, Y.T, H.İ, N.C, E.Ö, N.İ. ve E.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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