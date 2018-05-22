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Zonguldak'ta suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 10:20 | Son Güncelleme

"Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları" iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ta, "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları" iddia edilen 9 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 6 aydır teknik ve fiziki takip sonucu "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları" tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda, "silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "örgüte üye olmak", "tehdit", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "görevi kötüye kullanma", "suç delillerini yok etme ve gizleme", "yağma" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanununa Muhalefet", suçlarına karıştıkları iddiasıyla aralarında çete elebaşı olduğu değerlendirilen Ozan V'nin de yer aldığı 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız silahların yanı sıra muşta ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
çıkar amaçlı silahlı suç örgütü gözaltı Zonguldak

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