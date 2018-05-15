HABER

Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 10:29 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 1 ölü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi öldü.

Baki Özmen'in (59) kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Bayat köyü Tingiller Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metreden dere yatağına devrildi.

Çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Özmen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Muharrem İnce'den çok sert sözler: Bazı pislikler geri dönüyorMuharrem İnce'den çok sert sözler: Bazı pislikler geri dönüyor
AVM'de herkesin içinde bakın ne yaptı!AVM'de herkesin içinde bakın ne yaptı!
"Erdoğan en çok Temel Karamollaoğlu'ndan rahatsız"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ereğli patpat Tarım aracı Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

Üniversitede skandal! Daire başkanı hakkında akılalmaz iddia

Üniversitede skandal! Daire başkanı hakkında akılalmaz iddia

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Darbenin şifresi: Rüya görmüş büyük deprem olacak!

Darbenin şifresi: Rüya görmüş büyük deprem olacak!

Green Card başvuru sonuçları saat kaçta açıklanıyor? DV2019 (2018 yılı) Green Card çekiliş sonucu sorgula ...

Green Card başvuru sonuçları saat kaçta açıklanıyor? DV2019 (2018 yılı) Green Card çekiliş sonucu sorgula ...

Genç kadın AVM'de herkesin içinde bakın ne yaptı!

Genç kadın AVM'de herkesin içinde bakın ne yaptı!

Teravih namazı nasıl kılınır? 2018 Ramazan imsakiyesine göre teravih namazı kaçta kılınacak?

Teravih namazı nasıl kılınır? 2018 Ramazan imsakiyesine göre teravih namazı kaçta kılınacak?

'İran'la İsrail arasındaki kriz her an kontrolden çıkabilir'

'İran'la İsrail arasındaki kriz her an kontrolden çıkabilir'

Bolu iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Bolu iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.