Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 1 ölü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi öldü.

Baki Özmen'in (59) kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Bayat köyü Tingiller Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metreden dere yatağına devrildi.

Çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Özmen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

