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Zonguldak'ta tefecilik operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 12:48 | Son Güncelleme

Tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Zonguldak'ta, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bazı kişilerin şikayeti üzerine tefecilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla R.D. ile İ.D, gözaltına alındı. Diğer şüpheli E.D'yi arama çalışmaları ise sürüyor.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, alacakların yazılı olduğu kağıtlar ve satış sözleşmeleri ele geçirildi.

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gözaltı Tefecilik Zonguldak

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