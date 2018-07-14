Zonguldak'ta telefonla dolandırıcılık iddiası

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtıp Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede ikamet eden S.M'yi (68) arayan şüphelilerden biri kendisini "Başkomiser Ahmet" olarak tanıttı.

"Kimlik bilgileriniz FETÖ/PDY'nin eline geçti, operasyon yapabilmemiz için 50 bin lira lazım." diyen şüpheli, yaşlı kadından para istedi.

Dolandırılacağını anlayan yaşlı kadın durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro ekipleri, teknik ve fiziki takiple şüphelileri iki gün boyunca izledi.

Yapılan plan sonrasında harekete geçen ekipler, yaşlı kadının çağırdığı şüphelilerin evine gelmesini bekledi. Ekipler, eve gelen A.E. (29), H.T. (59) ve M.T'yi (28) gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.E'nin kolunda rütbe bulunan tişört giymesi dikkati çekti.

