Zonguldak'ta trafik kazaları: 8 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Yaşar idaresindeki 78 BP 998 plakalı hafif ticari kamyonet Zonguldak-Ereğli Karayolu Terzi köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Erhan Kartal, Ali Mece ve Yunus Enes Yaşar yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Atalar Berkay yönetimindeki 67 AAB 558 plakalı otomobil de Ereğli-Alaplı Karayolu tersaneler mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücüyle araçtaki Sevval Ünlü, Beste Sart ve Hakan Danışmaz yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
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