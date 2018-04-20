Zonguldak’ta trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak-Ereğli karayolunda kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye, Ereğli istikametinden Zonguldak istikametine seyreden 01 DT 591 plakalı araç, Bayat Köyü mevkiinde havanın yağışlı ve zeminin kaygan olması sebebiyle virajı alamayınca kontrolden çıkarak yolun kenarındaki kanala uçtu. Kazada araç sürücüsü hafifi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içinde bulunan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücünün tedavisi ayakta yapıldı.