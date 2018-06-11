Zonguldak'ta trafik kazası: 2 ölü

Kozlu'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.
Zonguldak-Kozlu karayolunun polis evi mevkisinde S.Y. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonetle E.Ç'nin kullandığı 67 DT 430 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen E.Ç (17) ve aynı motosikletteki K.K (17) ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan E.Ç ve K.K müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü S.Y ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kazada, hayatını kaybeden gençlerin hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirerek gözyaşlarına hakim olamadı.
K.K'nın astsubaylık sınavına girdiği ve bir ay sonra 18 yaşına gireceği öğrenildi.
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