Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 60 KY 993 plakalı kamyon ile Çetin Taşpınar'ın kullandığı 67 LG 723 plakalı otomobil, Ereğli-Devrek karayolu Şamlar köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Sude Akmuy (6), Niyazi ve Hüseyin Arı ile Zehra Taşpınar yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik akışı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

