Zonguldak'ta traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Perşembe beldesinde tarlasını sürmek isteyen Mahir K, akrabaları olduğu öğrenilen Secaattin İ. ve Ramazan K'yi de yanına alarak traktörle tarlasına gitti.

Tarlada bir müddet çalıştıktan sonra evine dönmek için yola çıkan Mahir K'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi.

Murat K. ile yanındaki Secaattin İ. ve Ramazan K, traktörün altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ramazan K, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

