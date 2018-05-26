HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Zonguldak'ta traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 19:16 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Perşembe beldesinde tarlasını sürmek isteyen Mahir K, akrabaları olduğu öğrenilen Secaattin İ. ve Ramazan K'yi de yanına alarak traktörle tarlasına gitti.

Tarlada bir müddet çalıştıktan sonra evine dönmek için yola çıkan Mahir K'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi.

Murat K. ile yanındaki Secaattin İ. ve Ramazan K, traktörün altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ramazan K, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

PARTNEREmre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...Emre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...
Vali ve protokol Munzur Çayı'nda rafting yaptıVali ve protokol Munzur Çayı'nda rafting yaptı
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yine solu eleştirdi!CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yine solu eleştirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çaycuma Kaza traktör yaralı

En Çok Okunan Haberler

Lily Allen itiraf etti! Olay oldu

Lily Allen itiraf etti! Olay oldu

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi: Bir müjdem var

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi: Bir müjdem var

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Herkesin içinde tekme tokat dayak attı!

Herkesin içinde tekme tokat dayak attı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dilencilerin iftar sonrası hasılatı dudak uçuklattı

Dilencilerin iftar sonrası hasılatı dudak uçuklattı

Bursa'da sele kapılan aracı kurtarmaya çalışırken eşi salavat getirdi! O anlar böyle görüntülendi!

Bursa'da sele kapılan aracı kurtarmaya çalışırken eşi salavat getirdi! O anlar böyle görüntülendi!

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yine solu eleştirdi!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yine solu eleştirdi!

ÖSYM'den açıklama: Sayıştay Eleme Sınavı arıza nedeniyle erteledi

ÖSYM'den açıklama: Sayıştay Eleme Sınavı arıza nedeniyle erteledi

Bakan Faruk Özlü yerli otomobilin adresini açıkladı: Çok sayıda talep var ama Filyos'un şansı yüksek

Bakan Faruk Özlü yerli otomobilin adresini açıkladı: Çok sayıda talep var ama Filyos'un şansı yüksek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.