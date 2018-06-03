Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonrası düzenlenen operasyonda, aralarında taksici, iş yeri sahibi, işçi ve sürücü eğitmeninin de bulunduğu şüpheliler B.C.Y, T.Ö, Ö.K, S.E, C.Ö, B.T. ve Ö.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 204 uyuşturucu hap, yaklaşık 300 gram uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 sarma sigara, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 tüfek, 14 fişek ve kilitli şeffaf poşetler ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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