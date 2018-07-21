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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 10:03 | Son Güncelleme

Ereğli'deki operasyonda 85 kök Hint keneviri ile 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 85 kök Hint keneviri ile 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fındıklı köyünde uyuşturucu ticareti yapıldığı ve Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Yapılan çalışmanın ardından düzenlenen operasyonda, E.D gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde ve bahçesinde yapılan aramalarda 85 kök Hint keneviri ile 10 kilogram kubar esrar bulundu.

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Alaplı uyuşturucu Zonguldak

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