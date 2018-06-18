Zonguldak'ta uyuşturucudan ölüm iddiası

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, bir kişinin uyuşturucu kullandığı iddiasıyla yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, iki gün önce Kozlu ilçesinde kardeşinin kına gecesi sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitiren Emre K'nin, uyuşturucu kullanmış olabileceği iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi (NARKOTİM) ekipleri inceleme başlattı.
Ekipler, yaptıkları incelemede söz konusu kına gecesi Emre K'nın, Berkant G., Koray Ç. ve Soner B. ile birlikte zaman geçirdiklerini belirledi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Bu arada Emre K'nın, sentetik uyuşturucu madde kullanımına bağlı hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulduğu, kesin ölüm sebebinin otopsi raporun ardından belli olacağı öğrenildi.
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