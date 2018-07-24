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Zonguldak'ta yolcu minibüsü devrildi: 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 12:21 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta yolcu minibüsü devrildi: 11 yaralı

Zonguldak'ta yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak-Ankara karayolunun 32. kilometresinde, H.O. idaresindeki 67 NV 516 plakalı yolcu minibüsü, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve 10 kişi, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Zonguldak

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