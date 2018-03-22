Zonguldak'taki FETÖ'nün darbe girişimi davası

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, meslekten ihraç edilen eski Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı ile albayın, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklardan eski Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk ve avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep ederken, avukatları ise dosyadaki eksikliklerin giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.

İddianamede, sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.