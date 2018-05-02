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Zonguldak'taki FETÖ'nün darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 17:42 | Son Güncelleme

Darbe girişimine ilişkin eski Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı ile albayın, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, meslekten ihraç edilen eski Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı ile albayın, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklardan eski Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan ile Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk ve avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanıkların, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduklarını, üzerlerine atılı silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediklerini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarını işlediğini belirtti. Sanıkların bu anayasal suçlardan fikri içtima kapsamında sadece "anayasayı ihlal" suçundan sorumlu tutulabileceğini belirten savcı, FETÖ/PDY örgütüne üye olma ve anayasayı ihlal suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Söz verilen sanıklar, kendilerine isnat edilen suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliyelerini istedi.

Sanık avukatları ise Cumhuriyet savcısının mütalaası üzerine savunma yapmak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve sanık avukatlarının son savunmasını yapması için duruşmayı 1 Haziran'a erteledi.

İddianamede, sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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