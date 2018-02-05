Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada, aralarında eski Kilimli İlçe Emniyet Müdürü Soner Durgun'un da bulunduğu 9'u tutuklu 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.
Duruşmada tanık Emrah K. ifadesinde, 2010-2015 yılları arasında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde görev yaptığını belirterek, "Tutuksuz sanıklardan A.G.'yle aynı şubede çalışıyorduk. Ben Diyarbakır'a tayin olduğumda A.G. de toplantılara katılıyordu. Sohbet grubumuz zaman zaman değişiyordu. Bu sohbetler her hafta yapılıyordu. A.G. de zaman zaman bu sohbetlere katılıyordu. Bu sohbet grubu 6 ay veya 1 yıl devam etti." diye konuştu.
Söz verilen sanıklar, kendilerine isnat edilen suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliyelerini talep etti.
Mahkeme heyeti, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suç vasfının lehe değişmesi ihtimalini göz önüne alarak, tutuklu sanıklardan İbrahim Kuzu'nun adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.
Heyet, bazı tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 31 Mart'ta erteledi.
Bu arada mahkeme heyetinin, 24 sanıklı davanın önceki duruşmasının ardından yapılan itiraz üzerine 7 sanığın dosyasının, haklarında açılan bir başka dava ile birleştirilmesine hükmettiği öğrenildi.
- İddianameden
Zonguldak Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 51 sayfalık iddianamede, sanıklar hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak veya silahlı terör örgütü yönetmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6'şar aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.
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