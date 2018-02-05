HABER

Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 19:11 | Son Güncelleme

Eski Kilimli İlçe Emniyet Müdürü Durgun'un da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 17 sanığın yargılanmasına devam edildi - Mahkeme heyeti, bir sanığın adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla tahliyesine karar verdi

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada, aralarında eski Kilimli İlçe Emniyet Müdürü Soner Durgun'un da bulunduğu 9'u tutuklu 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada tanık Emrah K. ifadesinde, 2010-2015 yılları arasında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde görev yaptığını belirterek, "Tutuksuz sanıklardan A.G.'yle aynı şubede çalışıyorduk. Ben Diyarbakır'a tayin olduğumda A.G. de toplantılara katılıyordu. Sohbet grubumuz zaman zaman değişiyordu. Bu sohbetler her hafta yapılıyordu. A.G. de zaman zaman bu sohbetlere katılıyordu. Bu sohbet grubu 6 ay veya 1 yıl devam etti." diye konuştu.

Söz verilen sanıklar, kendilerine isnat edilen suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suç vasfının lehe değişmesi ihtimalini göz önüne alarak, tutuklu sanıklardan İbrahim Kuzu'nun adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Heyet, bazı tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 31 Mart'ta erteledi.

Bu arada mahkeme heyetinin, 24 sanıklı davanın önceki duruşmasının ardından yapılan itiraz üzerine 7 sanığın dosyasının, haklarında açılan bir başka dava ile birleştirilmesine hükmettiği öğrenildi.

- İddianameden

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 51 sayfalık iddianamede, sanıklar hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak veya silahlı terör örgütü yönetmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6'şar aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması YARGILANMA Zonguldak Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

En Çok Okunan Haberler

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Adnan Oktar’ın hocası konuştu

Adnan Oktar’ın hocası konuştu

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Hollanda, Ankara Büyükelçisini geri çekti!

Hollanda, Ankara Büyükelçisini geri çekti!

II. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu: Erdoğan'ın başına gelenler, Abdülhamid'in tahttan indirildiği zamana benziyor

II. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu: Erdoğan'ın başına gelenler, Abdülhamid'in tahttan indirildiği zamana benziyor

İlginizi Çekebilir

II. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu: Erdoğan'ın başına gelenler, Abdülhamid'in tahttan indirildiği zamana benziyor

II. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu: Erdoğan'ın başına gelenler, Abdülhamid'in tahttan indirildiği zamana benziyor

Adnan Oktar’ın hocası konuştu

Adnan Oktar’ın hocası konuştu

Hollanda, Ankara Büyükelçisini geri çekti!

Hollanda, Ankara Büyükelçisini geri çekti!

FETÖ'de büyük skandal! Tutuklanmamak için hamile kalmış!

FETÖ'de büyük skandal! Tutuklanmamak için hamile kalmış!

İstanbul hava durumu raporu yayımlandı! Bu hafta havalar nasıl olacak? (Meteoroloji 5 günlük hava tahmini)

İstanbul hava durumu raporu yayımlandı! Bu hafta havalar nasıl olacak? (Meteoroloji 5 günlük hava tahmini)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyanet-Sen üyeleri, Adnan Oktar için suç duyurusunda bulundu

Diyanet-Sen üyeleri, Adnan Oktar için suç duyurusunda bulundu

Bakanlar Kurulu sonrası açıkladı: Yerli WhatsApp kurduk

Bakanlar Kurulu sonrası açıkladı: Yerli WhatsApp kurduk

Afrin'de son durum! Dikmetaş Köyü PYD/PKK'dan kurtarıldı

Afrin'de son durum! Dikmetaş Köyü PYD/PKK'dan kurtarıldı

Okullar ve çevresindeki güvenlik tedbirleri görüşüldü

Okullar ve çevresindeki güvenlik tedbirleri görüşüldü

Vali Büyükakın, ikinci dönemi başlattı

Vali Büyükakın, ikinci dönemi başlattı

Minik Seçil’den vali ve komutana zeytin dalı

Minik Seçil’den vali ve komutana zeytin dalı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.