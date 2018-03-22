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Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 18:55 | Son Güncelleme

Aralarında eski öğretmen ve akademisyenin yanı sıra örgütün kapatılan kurumlarında çalışanların da bulunduğu 10'u tutuklu 17 sanığın yargılanmasına devam edildi

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan, 10'u tutuklu 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanıklar savunmalarında, kendilerine isnat edilen suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliye taleplerini tekrarladı.

Sanık avukatları ise bazı tanıkların dinlenmesini talep etti.

Heyet, bazı tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 17 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması YARGILANMA Zonguldak

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