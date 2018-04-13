HABER

Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 18:03 | Son Güncelleme

Sözde "askerlerden sorumlu abiler"in de aralarında bulunduğu ve haklarında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 5'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında sözde "askerlerden sorumlu abiler"in de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Aslan, Ahmet Barış Akkaya, Mehmet Başören, Tugay Dişbudak ve Gökhan Dağkıran, tutuksuz 2 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada, tutuklu sanıkların avukatları gelen belgelerle ilgili savunma yaptı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, delillerin toplandığını belirterek, sanıkların "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından beraatını, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Sanıklarla avukatlarının ek savunma talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 23 Mayıs'a erteledi.

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sözde "askerlerden sorumlu abiler"in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak veya silahlı terör örgütü yönetmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altışar aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.

BM'de tarihi an! Birbirlerine girdilerBM'de tarihi an! Birbirlerine girdiler
İşte dolarda son durumİşte dolarda son durum
"Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması tutuklu YARGILANMA Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Hollanda'da Suriye kararı

Hollanda'da Suriye kararı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

28 Şubat davasında karar verildi! 68 beraat, 21 müebbet

28 Şubat davasında karar verildi! 68 beraat, 21 müebbet

İstanbul Boğazı'na sis çöktü! Meteoroloji uyardı, yüzlerce gemi bekliyor

İstanbul Boğazı'na sis çöktü! Meteoroloji uyardı, yüzlerce gemi bekliyor

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

Kartal ve Kadıköy hattındaki minibüs kahyalarından akılalmaz vurgun

Kartal ve Kadıköy hattındaki minibüs kahyalarından akılalmaz vurgun

CHP'li Balbay'dan MEB'e çok sert LGS tepkisi: Bu iş karakolda bitecek

CHP'li Balbay'dan MEB'e çok sert LGS tepkisi: Bu iş karakolda bitecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.