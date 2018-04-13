Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında sözde "askerlerden sorumlu abiler"in de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Aslan, Ahmet Barış Akkaya, Mehmet Başören, Tugay Dişbudak ve Gökhan Dağkıran, tutuksuz 2 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada, tutuklu sanıkların avukatları gelen belgelerle ilgili savunma yaptı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, delillerin toplandığını belirterek, sanıkların "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından beraatını, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Sanıklarla avukatlarının ek savunma talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 23 Mayıs'a erteledi.

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sözde "askerlerden sorumlu abiler"in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak veya silahlı terör örgütü yönetmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altışar aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.